Slovenská kapela hrála na náměstí ve Slaném

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Další koncert na Masarykově náměstí ve Slaném se uskutečnil poslední červencový pátek večer. Publikum si tentokrát užilo hudební produkci v podání slovenské kapely Juraj Schweigert & The Groove Time.

Music On The Square - Juraj Schweigert & The Groove Time ve Slaném | Video: Jitka Krňanská