Sobotní Noc divadel bude. I když zůstane zavřeno

Těšit se na divadelní zážitek, třebaže se člověk do divadla vůbec nevypraví, nahlédne tam jenom na dálku a možná ani nebude sledovat, co se odehrává na jevišti, ale jak to vypadá za ním? I to je možné. Díky internetovým přenosům.

Noc divadel v Benešově 2018. | Foto: Markéta Pazderová