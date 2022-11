„V letošním ročníku vystoupilo naživo před zraky poroty i diváků ve třech základních kolech v prostorách krajských muzeí v Hořovicích, Mladé Boleslavi a Jílovém u Prahy celkem 26 kapel, které se do soutěže přihlásily. Z nich dvě spadají do juniorské kategorie a obě to v soutěži řádně ‚rozbalily‘ a dostaly se do finále,“ uvedl zakladatel a ředitel soutěže Skutečná liga Lukáš Fousek.

O postupujících rozhodlo bodování poroty. „V semifinálových kolech si bodově nejlépe vedly kapely Destroy! a Vosolit!. To však neznamená, že ve finále nemají šanci zazářit a zvítězit ostatní kapely, přeci jen už během soutěže posbíraly další zkušenosti a měly šanci se takzvaně otrkat,“ podotkl Fousek.

Jako jediná soutěž v České republice umožňuje Skutečná liga rozsáhlému počtu kapel vzájemné měření sil bez nutnosti zasílat demo nahrávku, jejíž pořízení stojí nemálo finančních prostředků a která neumožňuje objektivní a spravedlivé posouzení kvality hudebního uskupení. Třetím rokem soutěž zaštítil Středočeský kraj a hejtmanka Petra Pecková jí udělila záštitu, takže se pro tento region soutěž přejmenovala na Středočeskou Skutečnou ligu. Cílem soutěže je najít a pozvednout začínající kapely hrající v rockových mantinelech. Takové hudebníky, kteří mají neotřelý talent.

„Při hodnocení kapel je podstatný celkový dojem, zda jí to dohromady hraje, má nápad, dokáže zaujmout, ať už zajímavým zvukem, vizáží, chytlavými skladbami pro široké publikum, zda komunikuje s publikem atd. Naopak menší pěvecké a instrumentální chyby při živém vystoupení mají na hodnocení minimální vliv,“ podotkl jeden z porotců, producent, skladatel a baskytarista Jan Šorm.

Pro koho můžete hlasovat?

O přízeň veřejnosti se v aktuálním hlasování na webu Středočeského kraje ucházejí junioři Dobiboyz z Dobřichovic, hořovická Hospoda, dále kapely Vosolit! a Siluety, Mirka Volfová & zbirožská kapela Futro, mladí metalisté z Berouna – Destroy!, uskupení Youlie, Allmara, benešovská Metresa, kladenští Filip Zoubek & The Blues Q, mladoboleslavské Sklony, Cataclysm Orchestra, Amorain z Mladé Boleslavi, Nerium, Don Tichot z Kralup, Nazgul, kladenské Světy, Manta Bay z Mělnicka, Doggybag, Crispy Cheeks, Je na malinách, Holborn Stereo, Infinity a TNS z Týnce nad Sázavou.

Hlasování je otevřené do půlnoci 10. listopadu. V loňském ročníku poslali fanoušci svým oblíbeným kapelám celkem téměř 38 700 hlasů.

Do finále postoupilo šest kapel. „Jsou jimi juniorští DobiBoyz a Destroy! a kapely Vosolit!, Infinity, Youlie a Mirka Volfová & Futro. Velké závěrečné klání v podobě otevřeného koncertu pro veřejnost se odehraje v kladenském Domě kultury na náměstí Sítná od 12 do zhruba 22 hodin. Přijít fandit středočeským kapelám může kdokoliv a kdykoliv během dne. Vstup je pro diváky zdarma právě proto, že cílem soutěže je hlavně podpora začínajících kapel, aby nasbíraly zkušenosti a fanoušky,“ pozval na podzimní finálové kolo středočeský radní pro kulturu Václav Švenda.