/FOTOGALERIE/ Počasí příznivé jezdcům i zástupům příznivců provázelo v sobotu začátek tradičního závodu motoristických veteránů do vrchu do vrchu Zbraslav – Jíloviště, který se na pomezí hlavního města a Prahy-západ koná v novodobé historii již po třiapadesáté.

Zleva Bára Černošková a Marketa Profeldová. | Foto: Autoklub ČR

Tedy – o klasický závod se vlastně nejedná; nejde o to, kdo pojede rychleji. Vzhledem k tomu, že soutěží vozidla různého stáří i kategorií, jejichž možnosti nelze srovnávat, nehodnotí se schopnosti strojů, ale jejich řidičů. A ti vlastně soupeří sami se sebou: v takzvané jízdě pravidelnosti, kdy jde o to dosáhnout co nejshodnějších časů při opakovaném průjezdu stejným úsekem.