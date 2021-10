Svatý Václav je vnukem kněžny svaté Ludmily, od jejíhož narození uplyne letos 1100 let. Kromě sváteční mše nechyběl na hradišti bohatý doprovodný program, kterému hodinu po poledni vévodil průvod svatého Václava. Uspořádali ho žáci Základní školy a Mateřské školy Pod Budčí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.