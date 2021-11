V Česku se už zase naplno tančí. Zatímco loni musely být kvůli epidemii koronaviru taneční kurzy uzavřené, letos je vše jinak. Taneční parkety jsou tak plné párů toužících se zdokonalovat v pohybech v rytmu hudby. Absolvovat taneční kurz se znovu rozhodly tisíce mladistvých, ovšem nezahálí ani dospělí.

Zatímco středoškoláci chodí do tradičních „tanečních“, řadu dospělých zájemců strhl k činu oblíbený pořad StarDance, když hvězdy tančí. Už jeho jedenáctou řadu právě sledují diváci každou sobotu v České televizi. A podle tanečních mistrů je to poznat i na počtu dospělých, kteří se do kurzů hlásí.

„Pro nás tanečníky je to výborná příležitost, protože nám přivádí nové zájemce. Pro ně je právě StarDance tím impulsem naučit se tančit. Anebo si tance připomenout,“ potvrzuje předseda Asociace tanečních mistrů České republiky Miroslav Brožovský. Sám se na něj ale příliš nedívá. „Z našeho profesionálního pohledu pořadu samozřejmě fandíme. Ale musíme přiznat, že kvůli pracovní vytíženosti nemáme příliš času na jeho sledování,“ připouští Brožovský.

Pořádání tanečních kurzů pro mladistvé je světovým unikátem, kterým se Česko vymyká. Historie tanečních u nás totiž sahá až do devatenáctého století. Podobným systémem se mohou po-chlubit ještě na Slovensku, v menší míře pak Poláci, Rakušané či Němci. Ovšem zájem mezi mladými, zejména pak ve velkých metropolích, se začíná vytrácet. Může za to především rozmach internetu a sociálních sítí po přelomu tisíciletí. „Naopakv menších městech se vše uchovává dále. Je to i díky pomoci škol. Ty svým studentům často vštěpují, že přijít o taneční, je jako přijíto velmi důležitou součást života. Jsou školy, kde žákům přinesou přihlášky až do třídy. V Praze se toto už bohužel tolik neděje,“ popisuje Brožovský.

Covidová nejistota

Majitelé tanečních škol v posledních týdnech a měsících přesto nezažívají klidné období. Každý den bedlivě sledují vývoj epidemické situace a s ní případnou hrozbu přerušení kurzů a výuky. I když kurzy jsou v pokročilejší fázia někde se blíží do závěrečné třetiny, i tak by se jednaloo citelný zásah do rozpočtů tanečních škol.

Největší noční můrou jsou pro ně rostoucí ceny za energie či nájmy. Ceny za taneční kurzy zůstaly v řadě případů na loňských částkách, nebo došlo jen k minimálnímu zdražení. „De facto co vyděláme, okamžitě spotřebováváme za pronájmy sálů. Všichni o dost více šetříme, například neplatíme tolik tanečních asistentů, přesto nějaké finanční rezervy vznikají velmi, ale opravdu velmi špatně,“ popisuje Brožovský.

Ten je zároveň majitelem taneční školy Astra Praha, kde sám i vyučuje. Čas k rozhovoru ve svém přeplněném diáři si našel pro Deník ažv pozdních večerních hodinách. Vyučování mu končilo ve čtvrt na jedenáct v noci. „Abych přežil, musím makat dvakrát tolik než dřív. Doba je opravdu zlá,“ přiznává. K mírnému zdražení kurzovného, ve kterém je zahrnuto deset lekcí, přistoupila škola Astra Praha po ukončení loňské sezony. „Zhruba šest let jsme drželi cenu na výši 3 800 korun. Zdražili jsme o čtyři stovky. To ještě nikdo netušil, jak moc budou ceny růst,“ poznamenává Brožovský.

Zdražování přijde

V podobném duchu reagujíi někteří další majitelé tanečních škol. I oni upozorňují na to, že zdražení přišlo v době, kdy už měli dávno uzavřené nábory a odstartovanou výuku. „Zájemce jsme přijímali o letních prázdninách. V té době jsme měli nastavené ceny ve stejné výši jako vloni,“ potvrzuje provozovatel taneční školy Progress v Olomouci Marek Černý a jedním dechem dodává: „K cenové úpravě bude muset ale po Novém roce dojít.“

Zdražování na příští rok zatím odložila také taneční škola Dagmar v Brně. Na růstu cen tanečních kurzů se podepíše především zvyšování cen energií. „Covid udělal průvan v peněženkách všem. Proto jsme ponechali loňské ceny, a to i přesto, že někteří kolegové v okolí zdražovali téměř o tisíc korun. Ceny ale budeme muset časem zvýšit, bohužel,“ říká jednatelka školy Dagmar Keclíková.

Podle ní se zhoršující epidemická situace projeví především na doplňkových akcích, kterými je například prodloužená nebo ples. Lidé neočkovaní proti nemoci covid-19 se budou totiž muset prokázat už jen negativním výsledkem PCR testu. Ten si navíc musí sami uhradit, pokud nespadají do kategorie lidí, kteří se nemohou například kvůli zdravotním rizikům nechat očkovat. „Jsou to další náklady navíc,“ dodává jednatelka.