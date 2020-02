Tip Deníku: Benefiční koncert pro Americkou

Benefiční akce na pomoc evakuovaným lidem z domu z Americké ulice v Kladně, který nedávno zasáhl požár, se uskuteční v neděli 16. února v Městském divadle Kladno. V době od 16 do 22 hodin vystoupí na jeho jevišti All Right Band, The Beatles Revival, Karel Kahovec, Josef Fousek, Johny, The Blues Q, kapela Žampion nebo herci z městského divadla. Speciálním hostem pak bude Olga Lounová.

Benefiční koncert pro Americkou | Foto: MMK