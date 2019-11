Sokolovna v Unhošti bude v sobotu 23. listopadu dějištěm hudebního festivalu Unhošťské ozvěny, který je věnovaný všem příznivcům folku, bluegrassu a country.

Děda Mládek Illegal Band. | Foto: Deník

První tóny zazní úderem 17. hodiny, přičemž na akci vystoupí skupiny La Peka, TBC – The Baba Club, Corbel Brothers Unhošť či Forty Five. Speciálním hostem bude kapela Děda Mládek Illegal Band. Ta v loňském roce oslavila už dvacet let svého působení na tuzemské hudební scéně. Za tu dobu stihla nahrát čtyři CD, odehrát stovky koncertů napříč celou republikou a především pak ukázat, že písničky Ivana Mládka nestárnou.