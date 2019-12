Tradiční Vánoce v Kladně pokračují také o třetím adventu. Lidé si budou moci užít bohatý program nejen na náměstí Starosty Pavla, a to ve dnech od pátku do neděle.

Páteční program na náměstí startuje v 17.45 hodin, kdy na pódiu příchozím zahraje blues-rocková kladenská kapela Ex Post. O hodinu později bude následovat ohňová show a také vystoupení Come Beatle Together. V rámci doprovodného programu si lidé budou moci užít křest desky Karla Pazderky, který se koná od 19 hodin v kině Sokol.