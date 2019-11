Takzvaný pohádkový vánoční strom splněných přání bude slavnostně rozsvícen v neděli 1. prosince. Strom by se měl v plné kráse rozsvítit úderem osmnácté hodiny. Tradičně na něm nebudou chybět přání dětí z dětských domovů a azylových domů Kladenska. Tato tradice se v Kladně udržuje od roku 2002.

„Děti z dětských domovů Kladno, Ledce, Nové Strašecí, Unhošť, dále Azylového domu a Českého červeného kříže Kladno posílají během měsíce listopadu napsaná a namalovaná přání na oddělení kultury kladenského magistrátu, kde je rozdělí do obálek podle cenových kategorií a následně v den konání rozsvěcení rozvěsí na vánoční strom,“ vysvětluje primátor Kladna Dan Jiránek.

Pokud se na někoho obálka nedostane, může přispět do charitativní Vánoční truhly, která bude umístěna přímo na náměstí až do 28. prosince, Finanční dar mohou také zaslat na účet veřejné sbírky, který je veden u České spořitelny. Číslo charitativního účtu je 21223-0388064309/0800. Peníze ze sbírky budou také rozděleny mezi dětské domovy, stejně tak i část výtěžků ze vstupného z adventních koncertů. Dárky od veřejnosti město dětem doručí do 20. prosince.

U příležitosti rozsvícení stromu je na neděli připravený bohatý program, který začíná už v 16 hodin. To v kostele Nanebevzetí Panny Marie vystoupí Kühnův dětský sbor. Vstupné je 150 korun na sezení a 100 korun na stání. Vstupenky si mohou zájemci zakoupit v městském infocentru. Následovat bude na venkovním podiu na náměstí koncert Kamila Střihavky a skupiny The Leaders, po kterém už bude strom splněných přání rozsvícen. Poté vystoupí na náměstí ještě Kühnův dětský sbor flétnový soubor Flauti Vivace a žáci ze ZUŠ Kladno v Moskevské ulici. Chybět na náměstí nebudou adventní trhy, kluziště nebo živý betlém.

Adventní trhy budou veřejnosti přístupné od 1. do 22. prosince. Od pondělí do čtvrtka budou otevřeny od 10 do 18 hodin a od pátku do neděle až do 20 hodin. Návštěvníci se mohou těšit na celkem patnáct dřevěných stánků s produkty, které k adventu neodmyslitelně patří. Nejen na Kladeňáky bude čekat občerstvení včetně trdelníků, bramborových spirál, klobás, svařeného vína nebo medoviny.

Kluziště na náměstí bude fungovat od 1. prosince do 31. ledna. Bruslaři ho mohou navštívit ve dnech od pondělí do pátku v době od 13 do 20 hodin a o víkendu v době od 9 do 21 hodin.