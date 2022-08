Továrna na maso (Argo)

Továrna na maso

Kdo ještě neměl tu čest setkat se s milovníkem temných městských či lesních zákoutí i lidských duší Milošem Urbanem, má šanci. Novinka autora Hastrmana, Sedmikostelí či Lorda Morda se odehrává na jatkách a nese příznačný název Továrna na maso.

Hrdinou je inženýr Hebvábný, lehce výstřední technik, spoluzakladatel neonového osvětlení Prahy ve 20. letech 20. století. Díky své kreativitě přichází do Ústředních pražských jatek, která čelí veřejné kritice kvůli zápachu, a jimž má vylepšit společenský obraz. Práce se mu daří, stejně tak rodinný život. Když ale do firmy nastoupí jistá kabaretní herečka, Leonův klidný svět zakolísá. A to byly ke všemu v kafilerii na Maninách nalezeny mezi zvířecími kostmi i lidské…

Urban opět potvrzuje, že umí krom jiného výtečně pracovat s pražskou historií, náladou starých časů, detektivním napětím i s démony v nás.