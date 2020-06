Tato vtipná dvojice také první jarní koncert v Pavlíkově zahájila. Areál se mezitím plnil až na povolenou mez tří set návštěvníků, kteří jako druhé v pořadí přivítali svižné pop-punkáče Covers for Lovers.

Natěšené publikum dostala do varu první ze tří slánských formací večera – Deratizéři se Sváťou Švábem a Petrem Žákem (Frankym), kteří po výborném folk-punkovém vystoupení na pódiu ještě zůstali, protože před rozdováděný dav posilněný rakovnickým pivem nastoupila punkrocková legenda Totální nasazení.

Slánští hudebníci si první jarní koncert pod otevřeným nebem pořádně užívali. „Hraní bylo luxusní plné tanců, poga, sborových chorálů a krásných žen, vše podtržený mocně vyvolaným přídavkem a ač to byla občas dost divočina, nemělo to chybu,“ potvrdili Totáči. Divoký večer zakončila další slánská spřátelená kapela kytaristy P. P. Cvoka Dilemma in Cinema.