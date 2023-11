Kladno /FOTO/ - Je to už tradice, kladenský „kulturák“ na Sítné obsadily tyhle dvě kultovky již pětkrát a to v letech 2010, 2013, 2016, 2019 a opět letos. Tentokrát kapely Tři sestry a Horkýže Slíže zahrály v rámci turné BRATIA A SESTRY TOUR 2023

Videomomentky / BRATIA A SESTRY TOUR / TŘI SESTRY A HORKÝŽE SLÍŽE / KLADNO 16. 11. 2023 | Video: Bohumil Kučera

Zaplněný sál nejprve přivítal partu ze Slovenska, o tom, že je na Kladně oblíbená, není pochyb. Svižný ověření a zdomácnělý repertoár funguje perfektně. Kapelu stále doplňuje na baskytaru sympatická česká Veronika Smetanová, nástroj zvládá bravurně. Kladno se na "Horkýže" po čtyřech letech již hodně těšilo.

Tři sestry, tak to je na Sítné již více jak 14 let každoroční listopadová radost jejích příznivců. Ikony Lou Fanánek Hagen, Supice i další, to stále a nekonečně baví. Stage kapela doplnila o povedené tematické projekce a probarvené kouřové efekty, koncert má grády.

Oficiální promo materiály ke společné tour obou kapel uvádí:

Od rozdělení Československa uběhlo již drahně let, přesto oba soubory přinášejí důkaz o nerozbornosti jednoty a přátelství obou slovanských národů. Během čtyřhodinové smršti vás obě kapely jistě přesvědčí, že BIGBEAT JE BEZ HRANIC!

Třináct vybraných měst v České republice bude mít to nezměrné štěstí, že je navštíví tato velká internacionální show.

TŘI SESTRY - Českou hudební stálici, která dokázala propojit punk rockové rytmy s humorem a věhlasnými texty ze života samotných interpretů. Tři sestry vám zahrají všechny léty prověřené hity jako Kovárna, Mexiko, Zelená, Život je takovej, ale i písně z posledních alb, například Já jsem Aleš.

HORKÝŽE SLÍŽE – legendární slovenskou rockovou skupinu, která svou syrovou energií a charizmatem okouzlila stovky tisíc fanoušků. Písničky jako „Silný refrén“, „Mám v pi.i na lehátku‘‘, a „Malá Žužu“ jsou jen několika příklady toho, čím vás ohromí.

Playlisty obou kapel jsou vyladěné do poslední noty. Chybět nebudou ani různá překvapení, jakož i již proslulé prolnutí a následné rozdělení obou uměleckých těles, která tak metaforicky vyjádří společnou česko-slovenskou dějinnou epochu.

Prohlédněte si přiloženou fotogalerii z Kladna, atmosféra byla opravdu výborná!

Autor: Bohumil Kučera