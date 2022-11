Sudová přitažlivost koalice Trautenberk a Tři sestry na Kladně fungovala skvěle

/FOTOGALERIE/ Kladenský „kulturák“ našlápnul po delší době opět pořádný koncert, respektive dvojkoncert. Kultovní kapela Tři sestry již hodně let na podzim na Kladno pravidelně zajede a přiveze s sebou další spřátelenou kapelu. Letos to v rámci šňůry „Sudová přitažlivost Tour 2022“, kdy se vystřídají u "sester" kapely Alkehol, Trautenberk a Harlej, byla v případě Kladna tanz metalovka Trautenberk. A bylo to výborné!

Tři sestry / Sudová přitažlivost - dvojkoncert Trautenberk a Tři sestry / 16. 11. 2022 | Foto: Bohumil Kučera