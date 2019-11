Zaplněný sál nejprve přivítal partu ze Slovenska, o tom, že je na Kladně oblíbená, není pochyb. Svižný vyzkoušený repertoár funguje. Nově se u nás s kapelou představila Veronika Smetanová, basu zvládá bravurně a muziku si užívá. Kapele sluší.

Tři sestry, tak to je na Sítné již více jak 10 let každoroční listopadová radost jejích příznivců. Ikony Lou Fanánek Hagen, Supice i další, to baví.

Je dobré obsadit první řady u stage, „sesterský výčep“ fungoval opět štědře.

Atmosféru dvojkoncertu Vám přiblíží přiložená fotogalerie.

Autor: Bohumil Kučera