/VIDEO/ Kladenský muzikant Jaroslav Tauber v minulých dnech doprovázel legendárního Petra Jandu ze skupiny Olympic na zahraničním turné na Floridě. V pořadí už druhý americký sen, který Kladeňák Jarda prožíval, ovšem zkazila noční můra v podobě celosvětové situace týkající se šíření koronaviru.

Petr Janda a Jarda Tauber na společném turné. | Foto: Foto: Archiv J. Taubera

Dvojice Janda – Tauber tak musela hraní za velkou louží předčasně odpískat. „Měli jsme obrovské štěstí, že jsme se dostali domů, protože jsme chytli poslední letadlo, které z Tampy do Evropy odlétalo. Z Frankfurtu, kde byl původně přestup na let do Prahy, jsme již museli cestovat autem,“ popisuje nechtěné dobrodružství Jarda Tauber, který podle informací z Krajské hygienické stanice nemusí naštěstí do karantény.