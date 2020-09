Nastudována byla v překladu Vladimíra Mikeše režisérem Romanem Meluzínem. Dramaturgem představení je Marek Hladký. Do hlavních rolí byli obsazeni Jaromíra Mílová, Miroslav Večerka, Barbora Janatková nebo Tomáš V. Hron.

Děj satirické komedie, plné bravurních dialogů, která způsobila na své premiéře 12. května 1664 skandál, se odehrává v domě bohatého měšťana Orgona, do jehož přízně se nenápadně dostane Tartuffe, člověk bez svědomí, toužící po majetku a moci. Ten začne pod rouškou čistoty své duše se svým zachráncem Orgonem umně manipulovat. Všichni ostatní tuto vypočítavou hru prohlédnou a vidí v Tartuffovi úlisného manipulátora, ale je to marné. Orgon si v něm našel svého svatouška, kterému se postupně rozhodne nabídnout za ženu svou dceru a později na něj dokonce přepíše i vlastní dům. Jak se z této ďábelské léčky dostat a přitom zachránit sebe a svou rodinu? Nechce se překvapit a zajděte do divadla.

„Jako každý geniální text, kterým Molièrův Tartuffe bezesporu je, obsahuje v sobě cosi, čemu říkáme přesah. To jsou tedy ty společenské a lidské rysy, které se takovým a nebo jiným způsobem projevují v každé době, kterou jsme žili, žijeme a žít budeme, protože člověk je jako systém prostě neměnný,“ říká o nadčasové komedii režisér Meluzín.