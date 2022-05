PODÍVEJTE SE: V Zooparku Zájezd se vylíhli vzácní chameleoni

Do soutěže o nejkrásnější čarodějnickou masku se přihlásila bezmála stovka malých čarodějek a kouzelníků. Každý přihlášený obdržel poukaz na dvacetiminutový volný vstup do trampolínového parku. Porota vybrala deset nejlepších masek, které dostaly dárkové balíčky od Sportovních areálů města Kladna, včetně poukazů na volný vstup do Aquaparku Kladno či voucher v hodnotě 500 korun na libovolné sportoviště SAMK. Ceny předával ředitel SAMK František Bureš. Holčička s nejlepší maskou společně s ředitelem Burešem za dozoru profesionálů zapálila velkou vatru.

Sportovní areály města Kladna pro děti připravily i další zábavný program, například skákání v pytli, překážkovou dráhu s pingpongovým míčkem na polévkové lžíci nebo navlékání kroužků. Ohromný zájem byl o malování na obličej či o balonky od balonkového mága.

Svými stanovišti nabídku sportovních aktivit doplnili také volejbalisté Kladno Volejbal cz, baseballisté Miners Kladno a hokejbalisté HBC Kladno. Za splnění úkolů na všech stanovištích obdržely děti razítka a když nasbíraly všech šest, směnili hrací kartu za dárkový předmět SAMK dle vlastního výběru.

FOTO: Benefice v barvách Semaforu. Koncert oslavil výročí Nadačního fondu Slunce

„Těší mě, že jsme po dvouleté odmlce mohli navázat na tradiční akci, kterou mají Kladeňáci viditelně opravdu rádi, protože jich přišlo přinejmenším tolik, co naposledy. Sportovní areály mají sloužit veřejnosti a společenské akce jsou jejich nedílnou součástí. Energie vložená do příprav čarodějnického rejdění se nám stokrát vrátila v podobě dětských úsměvů, kterých bylo plné Sletiště. A o to nám jde především,“ říká ředitel SAMK František Bureš.