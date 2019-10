„S Karlem Gottem jsem hrál od roku 1975 do roku 1985 v Orchestru Ladislava Štaidla. Na pódiu jsem se setkával nejen s Karlem Gottem, ale i Rudolfem Roklem, Felixem Slováčkem, Pavlem Fořtem, Vinckem Kumrem a dalšími. Bylo to hodně hezké práce a řada televizních přenosů, například slavné hudební pořady, které vznikaly v divadle ve Slaném,“ vzpomíná na spolupráci se slavným zpěvákem Václav Týfa.

„V orchestru nás bylo osm až devět muzikantů. Vokalistkami Karla Gotta tehdy byly Jitka Zelenková, Vlasta Kahovcová a Jarmila Gerlová. Jeden čas dělala vokalistku Karlovi Jana Kociánová ze Slovenska,“ dodává muzikant.

„Než jsem se dostal ke Karlu Gottovi, na základě referencí, hrál jsem před tím od 19 let v orchestru Karla Vlacha. Potom i v Československém rozhlasu,“ říká trumpetista.

„Karel byl prima. Byl to chytrej, hodnej kluk a absolutně bez problémů. Byla s ním při práci pohoda, tak jako s Láďou Štaidlem. V orchestru vládla naprostá profesionalita,“ říká Václav Týfa. „Hodně se točily pořady pro televizi, jezdilo se až na čtyři turné za rok, kde jsme byli pokaždé i měsíc. Každý byl potom rád, že se dostane domů. Že bychom se tedy ještě i soukromě navštěvovali, to ne,“ podotýká trumpetista a dodává: „Karel je však neopakovatelný. Vždy na něj byly fronty. Očekávám, že rozloučení s ním bude opravdu obrovské. Ženy ho milovaly. Nedovedu si představit to množství fanynek z Německa, které přijedou. Těch budou autobusy,“ míní Václav Týfa, který pověsil svoji trumpetu na pomyslný hřebík v roce 2015 a užívá si s manželkou Annou v rodinném domě se zahrádkou zasloužený odpočinek.