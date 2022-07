Publikum si užilo legraci i hudbu v podání zpěváků Františka Čermáka, zakládajícího člena kapely Agnes, Jaroslava Bulsary Breského jako Freddie Mercuryho. Coby Iveta Bartošová zazpívala Lucie Třešňáková a stejně tak nenechal se svým talentem na pochybách Jakub Machulda jako Elvis Presley. Sami za sebe dále vystoupili profesionální zpěváci Magda Malá a Bohuš Matuš.

OBRAZEM: Ladné křivky a sexy kostýmy. Návrhářka Debbie Brown ukázala své modely

„Pozvání přijal i kladenský radní Vladimír Moucha. Naši klienti si setkání velmi užili a rozhodně není poslední. Ve čtvrtek 28. července pořádáme od 13 hodin každoroční Zahradní slavnost, jejímž tématem je letos pravěk. Zaměstnanci se obléknou do kostýmů a chystáme skutečně velmi zábavný program. Touto akcí zároveň podpoříme i Zvěřinec Vilémov. Jejich chovatelé nám za to přivezou na ukázku tentokrát hospodářská zvířata. Je to skvělá vzájemná spolupráce,“ potvrdila Andrea Syblíková, zástupkyně ředitele Domova pro seniory Kladno.