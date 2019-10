Celé léto koncertoval a bude tomu tak i do konce roku. „Naplánovali jsme si hodně vystoupení s kapelou venku, a jestli bude zima, tak z toho mám trochu obavu. Přece jen mráz hlasivkám neprospívá. Ale už se na atmosféru předvánočních koncertů moc těším,“ říká zpěvák, který se před 14 lety stal vítězem televizní pěvecké soutěže Česko hledá SuperStar.

Vlasta Horvath | Foto: Archiv Vlasty Horvatha

Právě zmíněná soutěž hraje roli v jeho blížícím se narozeninovém koncertu, který se uskuteční v pražské Malostranské besedě v pátek 18. října od 20.30 hodin. „Nemám sice kulatiny, někdo řekne, proč slavit dvaačtyřicet? Nějak se to sešlo, známí do mě pořád „dloubali“, tak jsem začal organizovat. A když jsem přemýšlel, koho pozvat, tak mě napadlo ohlédnout se za SuperStar. Zvedl jsem telefon a zavolal Zbyňku Drdovi a Sabině Křovákové, kteří také vyhráli, zdali by nezazpívali. Oba přijali, a tak se těším, že kromě toho, že návštěvníkům zazpívají samostatně, potkáme se v jedné písni všichni na pódiu i společně,“ říká Vlasta Horváth.