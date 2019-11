Výstava prostřednictvím nejen dobových fotografií veřejnosti zprostředkovává atmosféru osmdesátých let minulého století v Kladně. K vidění jsou například výňatky z kulturních programů, předzvěsti i průběh revoluce pak připomene dobový tisk a autentické tiskoviny. „Sametovou revoluci chceme přiblížit také studentům ZŠ a SŠ, kteří zde budou mít vhodnou příležitost se na téma více zaměřit a konfrontovat s vlastními zkušenostmi nebo s vyprávěním rodiny a přátel. Bude pro ně navíc připravený pracovní list a sady kopií sbírkových předmětů,“ uvádí muzeum k výstavě, která končí 5. ledna 2020.

Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně má otevřeno od úterý do neděle, a to v době od 9 do 17 hodin. Vstupné na výstavu je 30 korun.