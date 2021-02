Výtvarník, scénárista a režisér v jedné osobě za sebou totiž zanech nesmrtelné dílo, které obdivuje celý svět. Navíc uplynulo letos přesně deset od chvíle, kdy Milerův Krtek vyletěl do kosmu.

U této příležitosti se v Kladenském zámku otevře poslední část stálé expozice Zdeněk Miler nejen Krtek, a to jeho autentická pracovna s Milerovým původním nábytkem, oblíbenými pomůckami a dekoracemi, které věnovala Kladnu jeho rodina. Součástí slavnostního otevření bude také projekce dokumentu a křest katalogu o tomto jedinečném umělci. Ten se uskuteční v pondělí v 15 hodin. Kvůl covid opatřením bude ale pondělní slavnost určena zatím pouze několika rodinným příslušníkům Zdeňka Milera.

Otevření pracovny a křest katalogu je teprve začátek roku oslav, které město Kladno ve spolupráci s Kladenským zámkem a dalšími partnery připravuje.

„Pokud bude epidemiologická situace příznivá, návštěvníci se mohou těšit na výtvarné výstavy jeho manželky Emilie Milerové a dcery Kateřiny Miler v galerii našeho zámku. Tyto výstavy zde již sice probíhají, ale vzhledem k uzavření zámku jsme se rozhodli je prodloužit až do poslední květnové neděle. Během výstav se návštěvníci budou moci s autorkami osobně setkat, ať už u příležitosti komentovaných prohlídek nebo křtu publikace k oslavě jubilea paní Emilie,“ uvedla náměstkyně primátora Petra Melčová.

Součástí oslav je samozřejmě také vzpomínka na let raketoplánu Endeavour (let STS-134), kam malého Krtka vzal s sebou na vesmírnou misi americký astronaut s vazbou na Českou republiku Andrew Jay Feustel. I tato událost slaví kulaté jubileum, letos to bude již 10 let, co Krteček navštívil vesmír.

„Chystáme rozsáhlý denní program na internetu, v podstatě nabídneme prožít celý let od startu až po přistání po deseti letech znovu,“ prozradil Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd Češké republiky a dodal, že v plánu je i beseda s kosmickou tematikou a videopřenos z českého centra v New Yorku.

„Jakmile to situace kolem pandemie dovolí, plánujeme v Zahradě Kladenského zámku a v divadle Lampion několik projekcí vybraných snímků z tvorby studia Bratři v triku. Je toho celá řada, co pro vás letos chystáme. Věřím, že se s vámi budeme moci sejít osobně a náležitě si všichni s Krtkem oslavy užijeme,“ vyjádřila své přání náměstkyně Petra Melčová.

Městská knihovna Kladno na konci minulého roku vyhlásila výtvarnou soutěž na motivy ilustrací z knih Zdeňka Milera. Malíři ve věku 3–15 let mohou své výtvory zasílat na adresu knihovny až do 26. února. Více informací na webových stránkách knihovny.