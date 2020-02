Aleš Maxima: Není cihla jako cihla

Co se týká cihelny Karla Thona U Pánka, ještě před tím to bývala panská cihelna hraběte Martinice. Jako poslední ji provozoval Robert Erlich. Zbourali ji na konci 30. let minulého století. Z cihelen hraběte Martinice vlastním 14 druhů jeho cihel. Každou jinou. V současné době mám ve sbírce kolem 80 druhů cihel, přičemž k většině z nich už znám celou legendu. Asi největším pokladem je pro mě cihla z pozdeňské cihelny, ze které se dodnes dochovala pec i komín.

Dodnes se mi podařilo zmapovat valnou část cihelen, které stály na Slánsku. V 54 obcích jsem objevil více než 112 cihelen. Existovaly v letech 1895 až 1940. Podařilo se mi dohledat ale i zmínky o mnohem starších cihelnách z let 1595 až 1606 přímo ve Slaném. V knize bude také adresář cihelen i cihlářů a fotodokumentace. Rukama mi prošly tisíce cihel, než jsem pokaždé našel tu pravou a přiřadil ji ke správnému výrobci. Je to badatelská činnost a hlavně vzrušující dobrodružství.