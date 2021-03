Anopheles i Pidrman oblékají uhelný rock do nového kabátu  

Jiří Pidrman měl k hudbě blízko už proto, že jeho strýcem byl známý kladenský hudebník Bóra Kříž. Právě on ho k muzice dotlačil nejvíc, i když trochu drsnou metodou. Při kapelnických zkouškách kolem v polovině 80. let mu položil tři otázky: Co je to hudba? Jak se ladí harfa? Kolik má klavír kláves? „Nevěděl jsem ani jednu a byl jsem vyhozen. Další dva, co byli na zkouškách se mnou, uspěli. Na chodbě mi potom Bóra řekl: „Ty jsi můj příbuzný a musíš vědět víc, než ostatní. Takže hudba, to je umění vyjádřené tóny, harfa se ladí ces dur a kláves je u klavíru 88,“ se smíchem vzpomíná na legendárního Bóru Jirka Pidrman.

Anopheles a baskytaristy Jiří Pidrman.Zdroj: archiv Anopheles