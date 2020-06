David Vedral: S mládětem velblouda jsme málem odjeli i na chatu

Nejen pro plánování času to je dobrá práce. Většinou dopředu ví termín, kdy se bude pátrací akce realizovat. „Jelikož pracuji po celé republice, tak to bez plánování nejde," prozrazuje a upřesňuje, že zaměřením jeho oddělení je objasňování nevyřešených starých případů násilné smrti. Samozřejmě i aktuálních kauz, kdy je třeba nalézt tělo oběti. U policie bude příští rok rovných třicet let. Prvních pět roků sloužil u zásahové jednotky a pamatuje drsná 90. léta, která byla v pražském podsvětí hodně divoká. Dalších třináct let působil u pražské krajské výjezdovky a posléze až dodnes ve výše zmíněné skupině.

Zdroj: Deník / Rudolf Muzika