Drahomír Kadlec - mistr světa na ledě i na lavičce

Z Příbramáka Kadlece se postupně stal Kladeňák. Do tehdy skvělou mládeží nabitého Kladna přišel v dorostu a brzy se dostal do A týmu. Pak rychle do elitního vojenského klubu v Jihlavě a do reprezentace. Takový postup čekal v 80. letech jen ty skutečně nejlepší z nejlepších. V jednadvaceti debutoval na světovém šampionátu ve Vídni (1987), kde naši do posledního zápasu bojovali o zlato s Rusy, aby se nakonec smál třetí vzadu - Švédové. I tak získal Kadlec svůj první bronz z MS, k němuž později připojil čtyři další. Dobu bronzovou doplnil ještě stejný kov z olympiády v Albertville (1992), aby vše završila konečně i jedna medaile zlatá z Vídně 1996. Při jeho mezinárodní poslední akci.

Zdroj: Deník / Rudolf Muzika