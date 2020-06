Eliška Davidová dala před kariérou přednost rodině

Volejbal bude součástí jejího života i dál, alespoň teď si to myslí. Po porodu by se zase někdy ráda dostala trochu do formy a zahrála si. Nicméně tuší, že to nebude nic jednoduchého, protože beach je velmi fyzicky náročným sportem. „Zda se zapojím závodně, to nechávám být, protože nevím, jak nám vše bude fungovat s rodinou,“ netroufá si odhadovat finanční audit-konzultantka, tedy kontrolorka účetních uzávěrek.

Zdroj: archiv E. Davidové