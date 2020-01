Eugenie Sychrovská: Psa nedám každému  

Posléze jsme hotelové služby pro pejsky rozšířili, ale stále více přibývalo těch nalezených. Takže jsme si řekli, že je potřeba to nějak organizovat. Následně vznikly první kotce pro psy a útulek se začal rozrůstat. Protože jsem jezdila šest let pracovat na kliniku do Švýcarska do Ženevy, věděla jsem, jak fungují útulky v cizině. Takže se to pomalu rozrostlo i u nás na Bouchalce.