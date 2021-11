Eva Blondýna Suková: Vystoupením s Norbim Kovácsem si splním můj sen

Vtipnou básnířku, písničkářku a zároveň učitelku na základní umělecké škole Eva Sukovou zná většina nejen rakovnické veřejnosti pod pseudonymem Blondýna. Narodila se v Tišnově a celé své dětství a rané mládí prožila na Jižní Moravě. „Jako malá jsem chodila do dramaťáku, hráli jsme divadla pro rodiče a pro školy, také jsem recitovala básničky. Sice jsem trpěla trémou, ale hrozně mě to bavilo a asi mi to i šlo. A když cítíte, že to, co děláte, se lidem líbí, tak překonáte i tu trému a tak to mám doteď,“ vypráví Blondýna.

Eva Blondýna Suková. | Foto: archiv Evy Sukové

Eva ovšem nejprve studovala na knihovnické škole. „Tehdy mě literatura opravdu bavila, ale více než psaní mě bavilo poezii recitovat. Jezdila jsem na Wolkerovy festivaly, kde jsem se seznámila se spoustou zajímavých lidí, například s Mirkem Kováříkem, který recitoval poezii Václava Hraběte. Psát poezii mě bavilo až na JAMU, kde jsme měli tvůrčí psaní, třeba s Arnoštem Goldflamem. Pak jsem měla dlouhou mezeru, kdy jsem nepsala nebo pouze tvořila scénáře pro děti na ZUŠce.“ Básně píše od doby, kdy začala hrát své písně, tedy přibližně před pěti lety. „Se závažnějšími tématy šetřím. Zkoušela jsem je také hrát, ale lidé se v dnešní době chtějí spíše zasmát. Občas to samozřejmě prokládám vážnějšími písněmi, překládala jsem třeba texty od Bulata Okudžavy, které jsem pak hrála v češtině. Další tři vážnější písně jsem složila sama, ale většina jich je odlehčených, kdy si dělám z něčeho legraci nebo glosují můj život. Chvilkové písničkářky často pláčou o nešťastné lásce, až toho je moc. Mě bavilo naopak neplakat a dělat vtipy.“ Lukáš Kundrat: Kreslení je pro mě vášeň i sebevyjádření Přečíst článek › Na její první veřejné vystoupení Blondýnu přivedl současný místostarosta Rakovníka Honza Švácha, který měl hrát na Portě. „Strašně tehdy chtěl, aby jel někdo s ním. Já měla tehdy jen jednu písničku, tak jsem napsala další dvě, a tak jsem poprvé vystoupila před lidmi se svojí tvorbou. Asi před největším davem jsem hrála v létě na zámku v Telči. Dělala jsem předskokana Michalu Prokopovi, přišly tam stovky lidí a bylo to fakt super. A potěšilo mě, že nepřijeli jen na Michala, ale i na mě, což bylo znát z jejich reakcí.“ Velice oblíbená je Blondýna také na divadelním festivalu Jiráskův Hronov, kam chodí nejen divadelníci, ale i místní. V úterý 23. listopadu dokonce pokřtí své první oficiální CD a křest to bude velkolepý. „Kmotry budou vedle Honzy Šváchy i Vladimír Merta a Slávek Janoušek, kteří jsou ve folku legendy a zahrají tam i své písně. Mé věci bude se mnou hrát Olin Nejezchleba a Norbi Kovács, který je vynikající kytarista a velmi mi na CDčku pomohl. Jsem opravdu nadšená, že tam bude, splním si tak svůj sen.“ Jiří Štraub: Psaní mě nabíjí stejně jako metal, divadlo nebo box Přečíst článek › Eva je také autorkou dvou publikací. Její prvotina Zabásni m(n)ě je plná slovních hříček, nadhledu, a humoru, který je pro ni typický. „Druhá knížka Bububu, která vyšla v květnu, obsahuje básně o strašidlech pro děti. „Nyní by mě bavilo zvolit si nějaké téma, třeba zvířátka a orientovat básně pouze na toto téma. Nebylo by to úplně pro děti, ale zasmát by se měli spíš dospělí,“ říká Blondýna, jejímž největším zájmem vedle její tvorby jsou děti a divadlo.

