Po základní škole jsem se vyučil instalatérem v Berouně. Dříve byla možnost, jak si zkrátit povinnou vojenskou službu, a tak jsem taky udělal. V dolech mi řekli, že když k nim půjdu pracovat, tak nemusím jít na vojnu vůbec. Podmínkou ovšem bylo, že u nich musím být zaměstnán do 30 let mého věku, tedy něco kolem 11 let. Pomohlo mi, že v dole dělal otec a sousedé, a tak jsem se rozhodl nastoupit do dolu Schoeller v Libušíně.

Zdroj: Archiv Jiřího Skály