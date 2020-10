František Jílek: Slíbil jsem udělat sto kabaretů, tak bych to rád splnil!

Protože do Zichoveckého kabaretu již zavítala celá plejáda umělců i návštěvníků, chystá František ve spolupráci s majitelem pivovaru Ivanem Husákem vydání své první knihy věnované právě kabaretu i Zichovci. Vyjít by měla co nevidět.

Zdroj: archiv Františka Jílka, Jiří Skála, Věra Tichá