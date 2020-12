Je navíc přesvědčený o tom, že v covid krizi se trh otevírá odvážným lidem, podobně jako v roce v roce 1989 po sametové revoluci. „Spousta firem krizi nepřečká a ostatní dostávají možnost, jak začít. Já osobně to přirovnávám době po revoluci, že to bude podobné,“ dodává Petr. Dodnes prodali přes internet svícnů 250 a poliček 450 kusů. Jak říká Petr, s pergolami by rádi pronikli do střední Evropy a s poličkami zakotvili v Česku. „Truhlařina, je naše srdcovka. Pracovat se dřevem je to nejhezčí,“ uzavírá Petr Doskočil společně s Anetou Čermákovou.

Zdroj: Jitka Krňanská