Jan Zámyslický: Ročně na koloběžce ujedu kolem 5 tisíc kilometrů

Poslední cestu jste podnikli loni. Ta nás zavedla do Portugalska. Odletěli jsme do Porta, odkud jsme na koloběžkách jeli do Lisabonu. Ujeli jsme jen necelých 500 kilometrů. Naše říjnová cesta kopírovala pobřeží, čas od času jsme přitom odbočili na zajímavé místo.

Zdroj: Deník / Redakce