Jiří Marek: Chameleoni jsou má srdcovka

Aktuálně už fungujeme v omezeném režimu. To znamená, že jsou otevřené venkovní expozice. Jediné, co si zatím návštěvníci nemohou prohlédnout, je tedy terárium. Samozřejmostí je dodržování hygienických pravidel – dezinfekce, nošení roušek a dodržování rozestupů. Do konce nouzového stavu upřednostňujeme rezervační systém pro nákup vstupenek.

Zdroj: Deník / Michal Bílek