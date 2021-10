Jiří Štraub (*19. 4. 1994) Spisovatel, zpěvák, textař. Narodil se v Kladně a vyrůstal ve Stochově. Při studiích na Masarykově obchodní akademii v Rakovníku se přesunul do Lišan u Rakovníka, kde žije dodnes. Po střední škole vystudoval Konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze, obor Tvorba textu a scénáře. Věnoval se psaní o hudbě a filmech pro tématická periodika i celostátní deníky. Některé jeho básně a krátký scénář se objevily v knize Slovník nepodstatných jmen, jeho rozhovory se zakladateli divadla RockOpera Praha Milanem Steigerwaldem a Pavlou Forest vyšly knižně jako součást publikace Jen pár vět… Ve spolupráci s výtvarnicí Terezou Doležalovou vydal sbírku humoristických příběhů pro děti Rockové příběhy pro malé rebely. Dnes pracuje jako webeditor, pomáhá s PR divadlu RockOpera Praha a zpívá v rapmetalové kapele Monaste. Jeho science fiction povídky vycházejí časopisecky a pracuje na dalších knihách. Ve volném čase chodí relaxačně na boxerské tréninky.

Kvůli práci však na uměleckou či zábavní činnost nezanevřel. Vyšla mu první kniha s názvem Rockové příběhy pro malé rebely, na níž spolupracoval s Terezou Doležalovou, jednou z dvorních výtvarnic RockOpery Praha. Kniha obsahuje bajky, které zábavnou formou přibližují dětem fungování hudebního showbyznysu a které mu pokřtili zpěvák Viktor Dyk a legenda z Pražského výběru Michael Kocáb. „Poprvé jsem však Rockové příběhy četl na Noci divadel v RockOpeře Praha dospělým a bavilo je to tak, že se tam s knihou vracím pravidelně. Také jsem jezdil číst do různých školek v regionu. Vzal jsem si s sebou kytaru a učil přitom děti zpívat Brutus,“ popsal Jirka, který v současnosti chystá druhý díl s podtitulem Krokodýlova kapela.

Psaní a práce s textem se pro něj totiž při studiu střední školy staly stejně určující jako hudba. „Když jsem si poprvé přečetl 2001: Vesmírnou Odyseu od Arthura C. Clarka, napadlo mě, že bych mohl také něco napsat. Zkoušel jsem tedy různé povídky a písňové texty. Nakonec jsem se stal redaktorem rockových magazínů. Mezi mé největší zážitky se řadí rozhovory s Dee Sniderem, zpěvákem Twisted Sister, a Apocalypticou,“ řekl Jirka, který posléze moderoval i vlastní televizní pořady o rockové a metalové hudbě.

Kytaru poprvé vzal do rukou na základní škole ve Stochově, kde se na hudební výchově učil hrát písničku Hrobař. V Rakovníku pak chodil do základní umělecké školy k Michalu Novákovi a posléze na Konzervatoři Jaroslava Ježka k Jakubovi Juránkovi. „Žádný velký kytarista se ze mě ale nikdy nestal. Místo toho jsem skončil s mikrofonem v ruce a zpívám, nebo spíš rapuji, v rapmetalové kapele Monaste, v níž hrají stochovští i rakovničtí hudebníci,“ vylíčil Jirka, který letos s Monaste vydal singl a videoklip Cizí svět, k němuž, stejně jako ke všem skladbám kapely, zároveň napsal text.

„Ačkoliv jsem se v pubertě zbláznil díky desce Master Of Puppets od Metallicy do metalu, ke všem hudebním rozcestím, které jsem jako posluchač prozkoumal a stále prozkoumávám, chovám nějaký vztah. Mám rád lidové kapely jako Kabát stejně jako třeba éterické Radiohead, novoromantické Depeche Mode, hiphopové Prago Union nebo tvrďárny jako Slayer a Cannibal Corpse. Spousta lidí v mém okolí pořád nedokáže pochopit, jak se mi může líbit tolik věcí naráz,“ řekl s pobavením Jirka.

„Sbírka kazet a CD mých rodičů čítala opravdové klasiky. Vzpomínám si, že jsme s tátou poslouchali i bluesové interprety jako B. B. Kinga nebo také funkové a soulové jako Prince. Našlo se u nás ale i dost rockových alb,“ řekl Jirka s tím, že zlomový okamžik pro něj nastal, když poprvé slyšel desku Abbey Road od Beatles. Dále mu z kazeťáku hráli i hudebníci jako Yes, Chinaski, Kabát nebo Ivan Hlas.

/FOTOGALERIE/ Jiří Štraub se narodil v roce 1994 v Kladně a prvních dvanáct let života prožil ve Stochově. Pak se přestěhoval do Rakovníka, kde studoval Masarykovu obchodní akademii. Právě v Rakovníku poznal přátele, s nimiž začal opravdu objevovat hudbu, ačkoliv k ní měl vřelý vztah už v dětství.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.