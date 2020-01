Kateřina Zámyslická: Na koloběžce jezdím skoro každé volno

V roce 2011 jsem pořádně začala jezdit na kole. Uměla jsem na něm sice od malička, ale to jsem spíše jen popojížděla z místa na místo. Před sedmi lety jsem si ale konečně dala do kupy své staré kolo, které jsem si kdysi koupila za peníze z brigády. Od té doby už se to se mnou vezlo. A tak mě napadlo, proč se někam nejet podívat.