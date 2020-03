Badatelská práce je velmi vzrušující, neustále mě to baví. Napsala jsem přes dvacet publikací a stále přednáším. Zajímají mě lidské osudy. Lidský život je to nejzajímavější, co může být. Když se do něčeho ponořím, doslova mě to pohltí a stává se to mojí součástí. Takže si i rodina často užívá moje vyprávění, jsem toho pokaždé plná. Pokud ale narazím na nějakou rozporuplnou osobnost, kde objevím i velmi negativní věci, materiál odložím. Nedokážu psát o někom, koho nemám ráda. Když si něco vezmu do hlavy, tak to dobádám. Někdy to trvá i roky.