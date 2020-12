Fotbalový rozhodčí Milan Matějček - z okresní úrovně až na ligovou scénu

Milan Matějček se narodil 14. února 1981 v Mělníku. Na dráhu fotbalového rozhodčího se vydal až ve svých sedmadvaceti letech. Přesto to dotáhl na nejvyšší úroveň. Jako každý jiný arbitr samozřejmě začínal na té úplně nejnižší úrovni v rámci okresu. V jeho případě působil pod hlavičkou Okresního fotbalového svazu Mělník. Až do té doby pohlížel na rozhodování zápasů z druhého břehu. Jako hráč Mělníka, Neratovic či Ovčár to dotáhl do třetí ligy. Coby sudí vcelku brzy poskočil o patro výš, na krajskou úroveň.

Dlouho se neohřál ani na listině Středočeského krajského fotbalového svazu, neboť zanedlouho už patřil mezi sudí, kteří rozhodují nižší republikové soutěže, což je v kategoriích dospělých třetí a čtvrtá nejvyšší soutěž (Česká fotbalová liga a divize). Ovšem ani tam nepobyl delší čas a v létě roku 2016 se jeho jméno poprvé objevilo také na listině arbitrů pro profesionální soutěže, v tomto případě se jedná o první a druhou ligu. Zdroj: Martin Bergman Po počátečním rozkoukávání se coby čtvrtý rozhodčí, nebo asistent během zápasů druhé ligy se dočkal debutu v nejvyšší soutěži. 11. března 2017 před patnácti stovkami diváků řídil střetnutí Dukly Praha s Jabloncem (1:0). „Po úvodním hvizdu do píšťalky to ze mě spadlo. Hrozně mi pomohli asistenti a také hráči mi zápas usnadnili," popisoval tehdy své pocity. V první lize má za sebou tři sezony. Jako hlavní rozhodčí za tu dobu odřídil šestnáct zápasů, během nichž udělil dvě červené, 58 žlutých karet a nařídil dva pokutové kopy. Zdroj: Martin Bouška Před aktuální sezonou se na seznam profesionálních rozhodčích vrátil poté, co byl o rok dříve vyřazen za hrubé pochybení v barážovém utkání mezi Karvinou a Jihlavou. „Doufal jsem, že ještě dostanu druhou a zároveň asi poslední šanci," komentoval svůj comeback letos v srpnu. K řízení ligových duelů se vrátil částečně. Šanci zatím dostává jako hlavní v zápasech druhé ligy. Naposledy devětatřicetiletý sudí z Mělníka s píšťalkou rozhodoval 2. prosince souboj mezi Třincem a Chrudimí. Zdroj: Martin Bouška Své zkušenosti už několik let také předává svým následovníkům coby předseda komise rozhodčích okresního svazu. Za cíl si dává být stabilním členem rozhodcovské špičky v České republice. Vedle fotbalu a sportu je jeho zálibou hlavně rodina. Zdroj: Ivo Dudek

