Fotbal, škola, atleti. Tomáš Borák se nenudí

Tomáš Borák se narodil před čtyřiadvaceti roky v Praze. Tři dny předtím, než Češko vstoupilo do slavného Eura 1996, kde nakonec získali tým kouče Uhrina stříbrné medaile. Možná i to rozhodlo, že Tomáše vzal táta o pár let později na hřiště ABC Bráník, kde dělal první fotbalové krůčky. V žácích se po břehu Vltavy posunul o pár tramvajových stanic blíž centru, do Podolí. V místě zaslíbeném českému plavání se tehdy dařilo i mládežnickému fotbalu a zdejší výborný tým dokonce vyhrál divizi! „Tam si mě také všimli lidé z SK Kladno a nabídli mi přechod do dorostu, který ještě tehdy hrál celostátní ligu. Navíc se rodina stěhovala do Slaného, což byl další důvod, proč jsem si Kladno vybral,“ popisuje mladý borec, který byl zpočátku terčem vtípků o Pražácích, ale dnes už prý nikdo ani neví, že z hlavního města pochází.

Zdroj: Bohumil Kučera