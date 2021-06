Alena Kottová přenáší se svojí knihou děti do Austrálie

Lukášek od té doby poněkud odrostl a sám už je tatínkem, ale jeho otázka: „Mami, a kam od nás odchází sluníčko, když zapadá?“ je stále aktuální. „Moje kamarádka Radka tehdy Lukáškovi odpověděla, že k protinožcům. Ale pochopitelně mu to dál vrtalo hlavou. A to byl první podnět k tomu, abych se pustila do psaní a skrze pohádkový příběh vysvětlila Lukáškovi a dalším dětem, jak je to doopravdy,“ vzpomíná na počáteční inspiraci spisovatelka.

Spisovatelka a ilustrátorka Alena Kottová.Zdroj: Deník/Michal Bílek