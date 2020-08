Lukáš Cikánek: Z extraligového brankáře se přes léto stal malíř pokojů

I když v loňské sezoně patřil do skupiny pětačtyřiceti maskovaných mužů chytajících na nejvyšší úrovni, zhruba měsíc před startem nového ligového ročníku konkrétní vyhlídky na pokračování kariéry neviděl. „Měl jsem nějaké nabídky. Chytat v Polsku nebo jinde v zahraničí už pro mě není. Dcera jde v září do školy. Navíc finanční možnosti v době covidu nejsou takové,“ osvětlil, proč dal v brankářsky stále ještě ideálním věku dvaatřiceti let zatím přednost „normální“ práci. „S tátou chodíme dělat jako malíři pokojů. Jsem víc doma a neprojedu tolik, jako když jsem jezdil každý den na Kladno. Vychází to skoro nastejno. Mám to teď o to pohodovější, že nemusím neustále někde cestovat,“ dodal. Nevyloučil ovšem, že v následujících týdnech přece jen zakotví v některém z týmů. Jistojistě prý ještě neklapne nabízející se spojení s Neratovicemi v krajské soutěži. „Chodil jsem se dívat na zápasy Buldoků, jejich soutěž není na chytání vůbec jednoduchá. Možná v budoucnu, pokud by bylo potřeba, ale letos to tak zatím určitě nevidím. Třeba se ještě něco naskytne, ale nijak to neřeším. Dal jsem si ještě měsíc na rozmyšlenou.“

Zdroj: Roman Mareš