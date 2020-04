Marie Bočková: Už se těším, až zase budeme s radostí cestovat  

Původním zaměstnáním jsem instrumentářka na operačním sále. Když jsem ale byla zvolena do lánského zastupitelstva, začala jsem pořádat pro místní občany zájezdy. Nejprve šlo o výlety do Německa či Polska, následně jsme začali jezdit ale i na dovolené do italského letoviska Bibione. Kromě toho jsem o prázdninách pořádala dětské pobytové tábory v Chorvatsku a v Itálii. Nakonec situace vyústila v to, že jsem si založila cestovní kancelář.