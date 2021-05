Marie Jungrová z Kladna: Katedru vyměnila za cukrářský pult

Přestože by se mohlo zdát, že po třiceti letech musí mít Marie dřiny a vstávání ve tři ráno pokrk, opak je pravdou. „Musí vás to bavit. Mě to pořád baví. Cukrařinu mám jako zaměstnání ale stále i jako obrovského koníčka. To je základ. Paradoxně toho člověk za celý den při práci moc nesní, maximálně zakousne zbytky a odkrojky, ale i já mám někdy chuť na pořádný dort třeba s pařížskou šlehačkou. Tak si ho udělám. Kolegové se mi pak smějí a ťukají si na čelo, když zůstanu ve výrobně i po směně a klidně si pro sebe vyrobím něco dobrého. Teď jsem si začala pohrávat i s výrobou pralinek. Je to zkrátka vášeň i láska,“ dodává cukrářka.

Původní profesí učitelka Marie Jungrová z Kladna provozuje s manželem Miroslavem a dcerou Mirkou cukrárnu Na Letné v Libušíně.Zdroj: Deník/Kateřina Nič Husárová