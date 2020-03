Martin Tvarůžek: Až skončím s hokejbalem, chci svůj čas a energii věnovat dcerám

S tehdejším HBC KEB Kladno vybojoval Martin Tvarůžek tři mistrovské tituly. „Během mého působení na Kladně jsem měl ale spoustu zranění. Jednou jsem si vykloubil rameno, pak mi zase operovali koleno a pořád jsem se pral o místo. Když jsem měl z osobního hlediska nejlepší sezonu a vypadalo to, že bych si mohl konečně zahrát dobře play off, z kraje března jsem měl akutní slepák a nemohl jsem celé jaro trénovat a hrát. Tak jsem si řekl, že už to zabalím, že to nemám zapotřebí a vrátil jsem se do Rakovníka,“ vysvětluje svůj návrat do mateřského klubu.