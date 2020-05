Havel kdysi vykročil za svým cílem z malého města, Vimperka. Málokdo mu tehdy věřil, že se může hokejem živit. Dokonce ani jeho učitelka, které to řekl někdy ve třetí třídě. „Hezké je, že když jsme se kdysi potkali, přiznala, že si na to vzpomíná a že mi prostě nevěřila. Já si za svým cílem šel, hodně mě podporoval táta. A mně se to povedlo. Mám vyzkoušeno nejen z hokeje, že když něco chceš dokázat, tak to prostě dokážeš. Má to překážky a leckdy zjistíš, že to nakonec nebylo ono, ale dokážeš to,“ už dnes dobře ví Michal Havel.

Zdroj: Deník / Rudolf Muzika