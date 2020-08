Miloš Flossmann řídí čas a stále drží prst na tepu života  

Mám Slaný moc rád, takže když jsem tu byl nedávno na návštěvě, všiml jsem si, že hodiny na školní věži ukazují z každé strany jiný čas. Nedalo mi to. A tak jsem se s podnikem Technických služeb Slaný domluvil, že to dám do pořádku. Objednal jsem k tomu strojek až z Anglie. Teď už budou chodit hodiny na věži přesně, a dokonce samy změní letní i zimní čas.

Zdroj: Martin Nič