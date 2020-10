Miroslav David: Žilina je už čtyřiapadesát let mým domovem

Miroslav David se narodil v roce 1941 v Kladně. V roce 1966 se oženil do Žiliny, kde by dle svých slov rád i dožil. Vystudoval kladenskou hutní průmyslovku a pracoval jako mistr v kladenských hutích. Poněvadž ale nesouhlasil s vojenskou okupací Československa v roce 1968, po takzvaných politických prověrkách musel místo opustit. Následně se několik let, z kádrových důvodů, živil například vykládáním vagónů s rudou, aby s manželkou dokázali zaplatit půjčku na stavbu rodinného domu v Žilině.

Roky organizoval také výstavy, které byly ukázkou rukodělných dovedností nejen místních, ale i dalších výtvarníků z regionu, organizoval i koncerty v kostele. „Na co jsem ale hodně pyšný, je náš kostel Narození Panny Marie, který se nám s bývalou paní starostkou za působení někdejšího pana faráře Ptáčka podařilo opravit. Neměl okna a byla rozbitá střecha. Kostel teď máme hezký s krásnou akustikou, slouží koncertům a zvoníme poledne i klekání. Je to na automatiku,“ dodává. Zdroj: Deník/Jan Brabec a archiv Miroslava Davida „Před časem za mnou přišel pan Ilja Hašek s návrhem, co kdybychom založili spolek na obnovu kostela a pomohli ho získat do majetku obce. Církev se o něj stejně nestará a bohoslužby se zde nyní nekonají. Minulý týden jsme proto měli ustavující schůzi spolku. Je nás nyní pět členů a budeme se snažit tomu pomoci, jak to bude možné,“ dodal David. Zdroj: Deník/Jan Brabec a archiv Miroslava Davida Kromě toho je Miroslav David dlouhá léta aktivním členem Sokola. Sám začínal v Sokole Kročehlavy cvičit jako sedmiletý žáček, kde je opět členem. Po obnovení Sokola po revoluci se účastnil všech župních i Všesokolských sletů od roku 2000. Nejprve byl župním místostarostou od roku 2004 a před deseti lety byl zvolen starostou Sokolské župy Budečské. Zdroj: Deník/Jan Brabec a archiv Miroslava Davida „V roce 2012 jsme cvičili na krajském sletu v Hradci králové, kde nás zvěčnil fotograf na snímku, který pak vyšel i na pohlednicích a plakátech k Všesokolskému sletu, kde je uprostřed zvěčněna naše Věrná garda župy. Tak to máme na památku,“ dodává. Letos měli sokolové oslavit v kladenském divadle 30 let výročí od znovuobnovení Sokola, ale slavnost jsme museli kvůli covidu zrušit a přesunout na příští rok. Mezi jeho zájmy patří dále dokumentační a archivní činnost obce Žiliny a Sokolské župy Budečské. Zdroj: Deník/Jan Brabec a archiv Miroslava Davida

