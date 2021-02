Miroslav Hodan: Lidé, kteří chtějí řidičák získat podvodem, u mě nemají šanci  

Současní žáci autoškoly, kteří požadují řidičák na skupinu B, to znamená běžné osobní vozidlo, dokonce už nemusí rozumět tomu, co se v motoru auta děje. Dříve byla technická znalost vozu součástí závěrečné zkoušky. To už dnes neplatí. „Dnes už se nic takového nezkouší. Dnešní žáci už musí ovládat pouze předvýjezdovou prohlídku auta. To znamená, aby autu svítila světla, byly v doplněné provozní kapaliny a správně nahuštěné pneumatiky,“ potvrzuje instruktor. Co se týká uchazečů o řidičák na motorku, těch prý za posledních dvacet let neubylo. Je to tak nastejno. Stejně jako tomu bývalo, i v dnešní době se však absolvováním kurzu na osobní vozidlo skupiny B stáváte automaticky držitelem oprávnění k řízení motocyklu o rychlosti do 45 km/h, což je například moped. V České republice tak můžete řídit třeba skútr do 125 ccm, aniž by jste kdy před tím viděli motorku.

Zdroj: Deník / Michal Bílek