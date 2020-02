Miroslav Tlustý: Charitativní akce Retro hokejbal pomáhá mě neskutečně nabíjí

Hokejbal začal hrát ve svých šestnácti letech, v sezoně 1986/87, když byl hokejbal v Československu ještě na začátku. „Tehdy jsem bydlel ještě v Kladně a byla to taková kladenská plácaná bez mantinelů na sídlišti. Převlékli jsme se ve výklenku pod paneláky, daly se dvě branky a hrálo se. Týmy byly složeny z různých čtvrtí. Jedna bylo Růžové pole, Bažantnice, Hvězda, Kročehlavy, Rozdělov a takto se to dále vyvíjelo až do doby, kdy se postavilo ve Švermově první hokejbalové hřiště,“ vzpomíná na začátky kladenského hokejbalu Miroslav Tlustý.